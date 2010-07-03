МЦК установило новый рекорд по перевозке пассажиров

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Более 570 тысяч человек воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) 29 ноября 2019 года, что является рекордным показателем, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Московское центральное кольцо перевезло 571 тысячу 343 человека 29 ноября. Этот рекордный показатель был достигнут, в том числе, благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров. Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля – тогда МЦК перевезло 560 тысяч пассажиров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что наибольшее количество пассажиров воспользовались 29 ноября станциями "Площадь Гагарина" и "Кутузовская" – показатели пассажиропотока там составляют 52 тысячи и 32 тысячи человек соответственно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что МЦК перешло на четырехминутный интервал движения поездов в час пик. Он отметил, что сокращение интервала позволит создать 20% дополнительных пассажирских мест.

В 2021 году могут запустить первые беспилотные "Ласточки" на МЦК. В будущем беспилотники собираются внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.