Пассажиропоток МЦД достиг 550 тысяч человек в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры двух Московских центральных диаметров за сутки 6 декабря совершили более 550 тысяч поездок. Это на 13,7% больше, чем до запуска МЦД, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Превышены наши ожидания: по подсчетам, так пассажиропоток должен был увеличиться по итогам нескольких месяцев работы МЦД, а он вырос уже через 15 дней с момента запуска", – говорится в сообщении.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" пассажиры накануне воспользовались более 258 тысяч раз, МЦД-2 "Курско-Рижский" – более 292 тысяч. Всего же на МЦД появилось 25–30 тысяч новых пассажиров, которые раньше никогда не пользовались пригородным железнодорожным транспортом.

В ведомстве подчеркнули, что на такой рост повлияло несколько важных факторов: комфорт поездок, появление дополнительных пассажирских мест в поездах, а также бесплатный проезд.

Всего со дня запуска МЦД перевезли почти 7,5 миллиона пассажиров – 3,5 миллиона поездок совершено по первому диаметру и почти 4 миллиона по второму. Кроме того, по маршруту Одинцово – аэропорт Шереметьево за две недели с момента продления маршрута аэроэкспрессы перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

