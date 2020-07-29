Между Шереметьево и Белорусским вокзалом отменят несколько аэроэкспрессов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 3 по 5 августа изменится расписание аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Изменение в графике движения поездов связано с проведением плановых работ на железной дороге. Так, 3, 4 и 5 августа будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35, а также поезда из аэропорта Шереметьево отправлением в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45. Рекомендуем пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием и заранее прибывать в терминалы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс", курсирующих между станцией метро "Ховрино" и терминалом В.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Киевского направления МЖД изменят из-за ремонтных работ.