Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено

18:11 (обновлено 15.08.2020 18:40)
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
На участке Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Спартака" до "Баррикадной". По информации столичной подземки в Twitter, движение восстановлено.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.
По данным канала "Дептранс. Оперативно", сбой случился из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Согласно сведениям источника в экстренных службах, инцидент с пассажиром произошел на станции "Полежаевская", передает Агентство "Москва".
В конце июля на участке фиолетовой линии метро также останавливалось движение из-за пассажира на путях.
Кроме того, поезда метро временно не останавливались на станции "Новокузнецкая". Позднее она возобновила работу в обычном режиме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: