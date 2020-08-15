Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

На участке Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Спартака" до "Баррикадной". По информации столичной подземки в Twitter, движение восстановлено.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

По данным канала "Дептранс. Оперативно", сбой случился из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Согласно сведениям источника в экстренных службах, инцидент с пассажиром произошел на станции "Полежаевская", передает Агентство "Москва".

В конце июля на участке фиолетовой линии метро также останавливалось движение из-за пассажира на путях.

Кроме того, поезда метро временно не останавливались на станции "Новокузнецкая". Позднее она возобновила работу в обычном режиме.