Станция метро "Новокузнецкая" заработала в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Станция "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена заработала в обычном режиме. Об этом говорится в сообщении столичного метро в Twitter.

"Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

В 13:13 на платформе станции "Новокузнецкая" был обнаружен бесхозный предмет. Из-за этого поезда метро проезжали станцию без остановки.

Место, где обнаружили бесхозный предмет, было ограждено.

Ранее в центре столицы саперы взорвали подозрительную сумку. Потом выяснилось, что в ней была пицца.