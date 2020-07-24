Поезда метро временно не останавливаются на станции "Новокузнецкая"

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Поезда по требованию полиции временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии столичного метро без остановки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

"По требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии без остановки", – говорится в сообщении.

Более подробной информации пока нет.

22 июля сообщалось о приостановке движения поездов на участке Сокольнической линии от "Комсомольской" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. Впоследствии движение было восстановлено.