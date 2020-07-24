Бесхозный предмет обнаружен на станции метро "Новокузнецкая"

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Поезда на Замоскворецкой линии столичной подземки не останавливаются на станции "Новокузнецкая". Там был найден бесхозный предмет, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

"В 13:13 на платформе Новокузнецкая, 2 путь, в районе 4-5 вагона обнаружен бесхозный предмет", –

говорится в сообщении.

Уточняется, что место, где обнаружили бесхозный предмет, ограждено. При этом говорилось, что поезда Московского метрополитена временно не останавливаются на данной станции по требованию полиции.

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