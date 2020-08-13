На Киевском направлении МЖД задерживается несколько электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько электричек задерживается на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за остановки грузового поезда, сообщает пресс-служба магистрали.

Уточняется, что поезд остановился на перегоне Латышская – Нара по техническим причинам. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график.

Ранее в августе сообщалось, что на Киевском направлении Московской железной дороги планируется построить шесть крупных транспортно-пересадочных узлов. Здесь будут пересадки на другие виды транспорта.

