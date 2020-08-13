Движение электричек на Киевском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Железнодорожники ввели в график движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба МЖД.
"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", – говорится в сообщении.
Несколько электричек задерживались из-за остановки грузового поезда. Он встал на перегоне Латышская – Нара по техническим причинам.
Расписание ряда пригородных электропоездов направления изменится в августе. Демонтаж временных мостовых конструкций на станции Крекшино запланирован 21–23 и 28–30 августа. До конца года планируется ввести в эксплуатацию мосты через реки Сетунь и Ликовку.
На базе новых станций Киевского направления будут сформированы шесть крупных ТПУ. Они появятся на станциях Кутузово, Белорусский вокзал, Камушки, Аминьевская, Беговая, Минская. Пассажиры смогут без труда пересесть на Большую кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и МЦД-1.
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