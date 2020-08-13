Движение электричек на Киевском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Железнодорожники ввели в график движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба МЖД.

"В настоящее время электрички отправляются в рейс и следуют по маршруту по расписанию", – говорится в сообщении.

Несколько электричек задерживались из-за остановки грузового поезда. Он встал на перегоне Латышская – Нара по техническим причинам.

Расписание ряда пригородных электропоездов направления изменится в августе. Демонтаж временных мостовых конструкций на станции Крекшино запланирован 21–23 и 28–30 августа. До конца года планируется ввести в эксплуатацию мосты через реки Сетунь и Ликовку.

На базе новых станций Киевского направления будут сформированы шесть крупных ТПУ. Они появятся на станциях Кутузово, Белорусский вокзал, Камушки, Аминьевская, Беговая, Минская. Пассажиры смогут без труда пересесть на Большую кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и МЦД-1.