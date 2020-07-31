Рядом с маршрутами МЦД и у Киевского направления МЖД могут создать велодорогу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рядом с маршрутами Московских центральных диаметров и у Киевского направления МЖД планируют создать единую велодорожную сеть, сообщили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"В рамках проектов, которые вынесены на обсуждение, запланировано строительство порядка 216 километров связной велодорожной сети", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что возле станций появятся плоскостные парковки на 13 тысяч машиномест и многоуровневые парковки общей площадью более 90,4 тысяч квадратных метров. Вдоль направлений также предусмотрено размещение 28 отстойно-разворотных площадок для улучшения работы наземного пассажирского транспорта.

"Мы хотели сделать рассматриваемые участки более доступными, а движение пешеходов безопасным. Также нужно было обеспечить хорошую связность районов и новых центров притяжения", – уточняет Княжевская.

Ранее сообщалось, что на Московских центральных диаметрах откроют 14 новых станций.

До конца 2020 года для диаметров поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга". ЦППК получит 120 вагонов "Иволга 1.0" для МЦД-2 и 60 "Иволга 2.0" для МЦД-1.