Более 197 тысяч пассажиров воспользовались станцией Славянский бульвар МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 197 тысяч человек стали пассажирами станции Славянский бульвар МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" за месяц ее работы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пик перевозок пришелся на вторник, 28 июля, когда станцией воспользовались более 9,7 тысячи человек.

"Если сравнить максимальный суточный пассажиропоток за 28 июля с аналогичным вторником 30 июня, то рост составит 74%, а если с первым днем работы станции, то пассажиров стало больше в 2,5 раза", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Славянский бульвар МЦД-1 улучшил транспортную доступность района Фили-Давыдково с более чем 115 тысячами человек. Там появились две платформы, навес, защищающий от непогоды, и новый пешеходный тоннель.

Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро можно без выхода на улицу. Для выхода в город и на платформы доступны эскалаторы и лифты.

В июне после реконструкции был также открыт остановочный пункт Сетунь МЦД-1. Он улучшил транспортное обслуживание примерно для 300 тысяч жителей районов Можайского и Кунцево.

В июле запущена конечная станция МЦД-2 "Курско-Рижский" Нахабино. Она находится в одноименном поселке области.

До конца года должны реконструировать станции Новодачную, Долгопрудную и Баковку МЦД-1. На Новодачной уже работает новая платформа с навесом на всю длину для защиты от осадков. В 2020 году там откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.

На Долгопрудной сделают две новые платформы и конкорс, на Баковке – дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы оборудуют лифтами и эскалаторами.

Планируется, что будут благоустроены территории у станций Щукинская, Печатники и Курьяново. Сейчас дорога к новым станциям не очень удобна из-за плохих тротуаров и недостаточного освещения, объяснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок и заменят асфальт на проезжей части. Около платформ появятся парковки и современные остановочные павильоны, кроме того, специалисты установят освещение.