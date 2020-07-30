Более 197 тысяч пассажиров воспользовались станцией Славянский бульвар МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 197 тысяч человек стали пассажирами станции Славянский бульвар МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" за месяц ее работы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Пик перевозок пришелся на вторник, 28 июля, когда станцией воспользовались более 9,7 тысячи человек.
"Если сравнить максимальный суточный пассажиропоток за 28 июля с аналогичным вторником 30 июня, то рост составит 74%, а если с первым днем работы станции, то пассажиров стало больше в 2,5 раза", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Славянский бульвар МЦД-1 улучшил транспортную доступность района Фили-Давыдково с более чем 115 тысячами человек. Там появились две платформы, навес, защищающий от непогоды, и новый пешеходный тоннель.
Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро можно без выхода на улицу. Для выхода в город и на платформы доступны эскалаторы и лифты.
В июне после реконструкции был также открыт остановочный пункт Сетунь МЦД-1. Он улучшил транспортное обслуживание примерно для 300 тысяч жителей районов Можайского и Кунцево.
В июле запущена конечная станция МЦД-2 "Курско-Рижский" Нахабино. Она находится в одноименном поселке области.
До конца года должны реконструировать станции Новодачную, Долгопрудную и Баковку МЦД-1. На Новодачной уже работает новая платформа с навесом на всю длину для защиты от осадков. В 2020 году там откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.
На Долгопрудной сделают две новые платформы и конкорс, на Баковке – дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы оборудуют лифтами и эскалаторами.
Планируется, что будут благоустроены территории у станций Щукинская, Печатники и Курьяново. Сейчас дорога к новым станциям не очень удобна из-за плохих тротуаров и недостаточного освещения, объяснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок и заменят асфальт на проезжей части. Около платформ появятся парковки и современные остановочные павильоны, кроме того, специалисты установят освещение.
"Мосгорсправка": МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: