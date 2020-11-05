Сбой произошел на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько пригородных поездов следуют с задержкой на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД в сторону столицы. Это связано с неисправностью поезда, уточняется в сообщении ЦППК в Twitter.

"Принимаем все возможные усилия для сокращения опоздания. Приносим свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее по техническим причинам произошел сбой в движении поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД.

Кроме того, несколько электричек на Киевском направлении МЖД задерживались из-за остановки грузового поезда.