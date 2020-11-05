Сбой произошел на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях

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Несколько пригородных поездов следуют с задержкой на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД в сторону столицы. Это связано с неисправностью поезда, уточняется в сообщении ЦППК в Twitter.
"Принимаем все возможные усилия для сокращения опоздания. Приносим свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Ранее по техническим причинам произошел сбой в движении поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД.
Кроме того, несколько электричек на Киевском направлении МЖД задерживались из-за остановки грузового поезда.