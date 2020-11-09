Движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково МЖД и МЦД-1 восстановлено

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги и первом маршруте Московских центральных диаметров "Белорусско-Савеловский" (МЦД-1) между станциями Марк и Бескудниково восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково Савеловского направления по двум путям. МЖД прилагает все усилия, чтобы ввести движение в график", – указано в сообщении.

Ранее на указанном участке железной дороги в сторону области возникли перерывы в движении, вызванные техническими неполадками. Кроме того, из графика выбились поезда "Аэроэкспресс", следующие в аэропорт Шереметьево.

На данный момент движение экспресс-составов восстановлено, по отдельным рейсам возможны задержки в пределах 10 минут.

