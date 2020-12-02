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Транспорт

09:22

Поезда на МЦД-2 и Курском направлении следуют с увеличенным интервалом

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами, сообщает ТАСС.

В Центральной пригородной пассажирской компании пояснили, что поезда отстают от графика по техническим причинам.

Пассажиров попросили следить за объявлениями, поскольку возможны оперативные корректировки расписания. Железнодорожники делают все возможное, чтобы скорее сократить опоздания и ввести электрички в график.

Несколько дней назад из-за технических неполадок было затруднено движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково МЖД и МЦД-1. Оно было оперативно восстановлено и введено в график.

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