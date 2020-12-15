Штатный режим пропуска поездов через станцию Щербинка восстановили

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Штатный режим пропуска поездов на станции Щербинка восстановлен, сообщили в пресс-службе ЦППК.

"Специалисты ЖД восстановили поврежденный кабель и возобновили штатный режим пропуска поездов через станцию Щербинка", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается работа по сокращению опозданий и вводу МЦД-2 в график. В связи с этим в расписании возможны точечные изменения. В ЦППК призвали следить за дальнейшими объявлениями.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Курском направлении МЖД и МЦД-2 задерживается по техническим причинам.