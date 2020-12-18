Поезда на участке Москва – Тверь задерживаются

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Электропоезда, следующие по Октябрьской железной дороге на участке Москва – Тверь, опаздывают по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС.

"Вечером 18 декабря по техническим причинам задерживаются пригородные поезда на участке Москва – Тверь. Просим следить за объявлениями на станциях и в поездах", – заявили в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

В организации также принесли пассажирам извинения за причиненные неудобства.

Накануне с увеличенными интервалами осуществлялось движение поездов по Павелецкому направлению МЖД и аэроэкспресса. По техническим причинам на перегоне Бирюлево – Коломенское остановился пригородный поезд, который затем отбуксировали.

