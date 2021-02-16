На Люблинско-Дмитровской линии увеличен интервал движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервал движения поездов увеличен на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
Уточняется, что это связано с проверкой одного из составов.
По последним данным Дептранса, движение поездов вводится в график.
"Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за срыва стоп-крана задерживаются поезда. Чтобы ввести движение в график, специалисты принимают все меры.