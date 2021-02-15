Сервисы такси объяснили подорожание поездок после снегопада в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Подорожание такси в Москве вызвано повышенным спросом и увеличенным временем поездок в связи со сложной ситуацией на дорогах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы сервисов "Яндекс.Такси" и "Ситимобил".
"Сами тарифы – стоимость 1 километра и 1 минуты – не менялись. Однако стоит учитывать, что длительность поездки влияет на ее итоговую стоимость. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье средняя скорость движения была на 25–30% ниже, чем обычно, а поездки – на 20% дольше. Из-за этого их стоимость была выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Однако важно, что финальная цена показывается пользователю сразу во время заказа", – рассказали в "Яндекс.Такси".
Там уточнили, что цена в прошлые выходные поднялась и из-за повышенного спроса, который наблюдался на фоне меньшего количества таксистов на линии.
"Автовладельцы старались оставить машины дома и пересаживались на общественный транспорт. В свою очередь, и таксистов было меньше, чем обычно: кто-то не смог откопать машину, чтобы выйти на линию, кто-то – завести ее", – заявили в сервисе.
В пресс-службе "Ситимобила" отметили, что цена за поездку образовывается за счет алгоритмов динамического ценообразования, учитывающих такие факторы, как погода, прогнозируемая продолжительность поездки, загруженность дорог и количество машин на линии. С ростом спроса растет и цена поездки, поскольку алгоритмы нацелены на удовлетворение спроса при адекватном распределении заказов и загрузки автомобилей на линии.
"В эти выходные и в понедельник из-за снегопада и мороза мы видим сильно возросший спрос на поездки. Многие автомобилисты предпочли и сегодня передвигаться на такси, поскольку не смогли откопать свои автомобили или решили не рисковать из-за сложных дорожных условий. В этой связи могло увеличиться время подачи машины и стоимость поездки. Сами тарифы не менялись из-за погодных условий и ситуации на дороге и согласованы с перевозчиками", – уточнили в "Ситимобиле".
В "Яндекс.Такси" добавили, что компания пытается привлечь к работе как можно больше водителей вместе с таксопарками-партнерами.
"Кроме того, предлагаем воспользоваться рекомендациями о том, в какое время и когда лучше заказывать такси, чтобы сэкономить", – подчеркнули в сервисе.
Ранее сообщалось, что столичные сервисы такси повысили цены на проезд во время снегопада. Поездки обходились москвичам в 2–3 раза дороже, чем обычно. Получасовая поездка стоила не меньше 1,5 тысячи рублей.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
На борьбу с непогодой были брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.
Москвичам рассказали об увеличении цен на такси
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