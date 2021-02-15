Выпавший в Москве снег позволит слепить снеговика в четыре Останкинские башни – синоптики

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сугробы в столице за прошедшие дни выросли на 23 сантиметра, сообщает центр погоды "Фобос".

"Только представьте: на территории всей Москвы прибавилось более полумиллиарда кубометров снега. Если из него слепить снеговика, то его высота будет равна четырем Останкинским телебашням, а ширина основания окажется в 2,5 раза длиннее Красной площади", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в Центральной России сохранится морозная погода. По прогнозам, в ночное время температура воздуха составит до минус 24 – минус 27, в дневные часы – до минус 14 – минус 15.

Во вторник и среду днем ожидается до минус 11 – минус 13 градусов, отмечают синоптики.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе температура воздуха в столице может опуститься до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму.

"Температура воздуха будет понижаться, ждем, что 17-го числа, когда придет циклон, это будет самыми теплыми сутками на этой неделе. Ближайшей ночью минимальная температура в Москве – минус 24 – минус 26, по области – до минус 27", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

По ее словам, во вторник в мегаполисе ожидается минус 13 – минус 15 градусов, в Подмосковье – минус 13 – минус 18. Порывы ветра могут достигать 12–14 метров в секунду.

Позднякова добавила, что в ночь на среду столица будет находиться под влиянием циклона. В этот день ожидается минус 15 – минус 16 градусов ночью, в дневные часы – минус 13 – минус 15.

"На период 18–20-го числа погода с переменной облачностью без существенных осадков и холодная – преобладающая температура в Москве – 22–27 градусов мороза, и дневная температура – 16–21 градус", – рассказала Позднякова.

Температура воздуха будет ниже нормы на 11–12 градусов, отметила она.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидается солнце, высокое давление и 15-градусные морозы. В Московской области столбики термометров покажут до минус 17 градусов.

Столичный Дептранс ранее рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы техника смогла быстрее устранить последствия трехдневного снегопада.

За три дня снегопадов в Москве экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали почти 1 тысячу автомобилей. Специалисты отмечают, что на МКАД и эстакадах в снежные дни особенно сложно. Большегрузы скользят, не могут подняться в горку.

С 13 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

