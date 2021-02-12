Синоптики пообещали аномальные морозы в центральной России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 15 февраля в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) придут морозы.

По его словам, в понедельник и вторник температура воздуха опустится до минус 25 градусов. "Настоящее похолодание грядет, и отклонение от нормы будет уже на 8-10 градусов", – сказал он.

Он добавил, что в предстоящие выходные столбики термометров будут показывать минус 9-13 градусов днем и до 15 градусов мороза ночью, передает ТАСС.

При этом небольшое потепление жители ЦФО почти не смогут ощутить. Из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться холоднее, резюмировал метеоролог.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк ранее рассказала, что в 12 февраля циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья.

По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80 процентов месячного объема осадков. Высота снежного покрова может увеличится до 50 сантиметров.