Высота снежного покрова в Москве превысила норму в 2 раза

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля", – рассказал Тишковец РИА Новости.

По словам метеоролога, это в 1,5-2 раза выше нормы. А месячное количество осадков, отметил Тишковец, превысило норму на 22% – выпало 44 миллиметра при норме 36 миллиметров.

В целом метеоролог отметил, что сейчас февраль на 3,7 градуса холоднее нормы, а при прогнозируемых на следующей неделе морозах этот показатель может составить до 5 градусов.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.

Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено на снегосплавные пункты около 1,1 миллиона кубометров снега.

Около 180 дополнительных автобусов и электробусов вывели на маршруты Москвы из-за снегопада.

