Дополнительные автобусы вывели на маршруты в Москве из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 180 дополнительных автобусов и электробусов вывели на маршруты Москвы из-за снегопада, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"Метро, железнодорожный и наземный транспорт работают сейчас штатно. Подходы к ж/д станциям и станциям метро убраны. Мосгортранс вывел на 180 дополнительных автобусов и электробусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить максимальное соблюдение расписания", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Дептранса, движение в городе оценивается в 2 балла, на дорогах сохраняются затруднения из-за прошедшего накануне снегопада. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать городским службам расчищать Москву от снега.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.

В работе по уборке снега участвуют 60 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства и 13,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Столичные власти выделили дополнительно еще 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада.

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве может побить рекорд февраля 1956 года – тогда в городе выпало 60 сантиметров снега. Сейчас этот показатель составляет 56 сантиметров.

