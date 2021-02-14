Дополнительные автобусы вывели на маршруты в Москве из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 180 дополнительных автобусов и электробусов вывели на маршруты Москвы из-за снегопада, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.
"Метро, железнодорожный и наземный транспорт работают сейчас штатно. Подходы к ж/д станциям и станциям метро убраны. Мосгортранс вывел на 180 дополнительных автобусов и электробусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить максимальное соблюдение расписания", – сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Дептранса, движение в городе оценивается в 2 балла, на дорогах сохраняются затруднения из-за прошедшего накануне снегопада. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы не мешать городским службам расчищать Москву от снега.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.
В работе по уборке снега участвуют 60 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства и 13,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Столичные власти выделили дополнительно еще 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада.
По данным синоптиков, высота сугробов в Москве может побить рекорд февраля 1956 года – тогда в городе выпало 60 сантиметров снега. Сейчас этот показатель составляет 56 сантиметров.
Коммунальные службы Москвы планируют за пять дней очистить Москву от снега
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: