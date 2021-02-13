Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада. Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер".





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того, чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти

Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено на снегосплавные пункты около 1,1 миллиона кубометров снега.



Рекорд по количеству осадков

В Москве утром выпало 15 миллиметров осадков, тем самым был побит рекорд 2019 года. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове. В среднем по Москве прирост снега составил 15 сантиметров.





Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус Рекорд по суточному количеству осадков для наступившей субботы природа уже обновила. К 6:00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра

Снежные заторы

Девятибалльные заторы образовались в столице из-за снегопада

Из-за снегопада на некоторых участках дорог фиксируются затруднения. В Дептрансе рассказали, что заторы образовались на Шоссе Энтузиастов в районе Третьего транспортного кольца, Варшавском шоссе в районе Тульской и на проспекте Андропова.

Также сложно проехать на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра, а также на внешней стороне 42 километра шоссе. Помимо этого, затруднен проезд большегрузного транспорта по внешней стороне первого километра МКАД.

Водителей попросили по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Если же такой возможности нет, то москвичам посоветовали соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, а также обязательно использовать ремни безопасности.

Общественный транспорт

Метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Дептранса.

В ведомстве отметили, что есть незначительные задержки в работе наземного транспорта, на линии дополнительно выпущено 180 единиц транспорта.

Аэропорты

Снегопад скорректировал расписание рейсов в аэропортах Москвы

Несмотря на снегопад, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Сотрудники авиагавани своевременно расчищают взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет, добавили в агентстве.

Непогода также не повлияла на график движения аэроэкспрессов – поезда курсируют по расписанию. Пассажиров просят ожидать посадку в пассажирских терминалах, где также можно согреться горячими напитками.

