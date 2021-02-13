Москвичей настоятельно призвали отказаться от автомобилей из-за снегопада

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Город

12:44

Власти Москвы дополнительно привлекли к уборке снега 12 тыс человек

город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы выделили дополнительно 12 тысяч человек на ликвидацию последствий снегопада. Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер".

Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того, чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти
Петр Бирюков
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено на снегосплавные пункты около 1,1 миллиона кубометров снега.

Рекорд по количеству осадков

В Москве утром выпало 15 миллиметров осадков, тем самым был побит рекорд 2019 года. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове. В среднем по Москве прирост снега составил 15 сантиметров.

Рекорд по суточному количеству осадков для наступившей субботы природа уже обновила. К 6:00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра
Ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Михаил Леус

Снежные заторы

Девятибалльные заторы образовались в столице из-за снегопада

Из-за снегопада на некоторых участках дорог фиксируются затруднения. В Дептрансе рассказали, что заторы образовались на Шоссе Энтузиастов в районе Третьего транспортного кольца, Варшавском шоссе в районе Тульской и на проспекте Андропова.

Также сложно проехать на севере МКАД в районе 81 километра, на внутренней стороне 22 километра, а также на внешней стороне 42 километра шоссе. Помимо этого, затруднен проезд большегрузного транспорта по внешней стороне первого километра МКАД.

Водителей попросили по возможности отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Если же такой возможности нет, то москвичам посоветовали соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, а также обязательно использовать ремни безопасности.

Общественный транспорт

Метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Дептранса.

В ведомстве отметили, что есть незначительные задержки в работе наземного транспорта, на линии дополнительно выпущено 180 единиц транспорта.

Аэропорты

Снегопад скорректировал расписание рейсов в аэропортах Москвы

Несмотря на снегопад, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Сотрудники авиагавани своевременно расчищают взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет, добавили в агентстве.

Непогода также не повлияла на график движения аэроэкспрессов – поезда курсируют по расписанию. Пассажиров просят ожидать посадку в пассажирских терминалах, где также можно согреться горячими напитками.

Водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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