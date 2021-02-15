Солнце и 15-градусные морозы ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В понедельник, 15 февраля, в столице ожидается солнце, высокое давление и 15-градусные морозы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в столице будет переменная облачность, без осадков, даже солнечно в некоторой степени. Максимальная температура – минус 13 – минус 15 в мегаполисе, минус 12 – минус 17 – по области", – рассказал Синенков РИА Новости.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северно-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.
Столичный Дептранс ранее рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы техника смогла быстрее устранить последствия трехдневного снегопада.
С 13 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. По словам метеорологов, это в 1,5–2 раза выше нормы.
Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Метеоролог рассказал о погоде после снегопада
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