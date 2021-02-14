Москвичам сообщили о приходе "пушкинской" погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается морозная и солнечная погода.

По его словам, с понедельника, 15 февраля "погода будет уже замечательная", поэтому "уместным будет вспомнить стихотворение Пушкина".

"А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит", – сказал синоптик ТАСС.

Вильфанд отметил, что солнечную погоду обусловит высокое атмосферное давление. При этом заметных осадков не прогнозируется.

Роман глава Гидрометцентра рассказал, что в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) вновь придут морозы до минус 25 градусов.