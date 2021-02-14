Москвичей настоятельно призвали отказаться от автомобилей из-за снегопада

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Москва 24

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Общество

04:45

Москвичам сообщили о приходе "пушкинской" погоды

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается морозная и солнечная погода.

По его словам, с понедельника, 15 февраля "погода будет уже замечательная", поэтому "уместным будет вспомнить стихотворение Пушкина".

"А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит", – сказал синоптик ТАСС.

Вильфанд отметил, что солнечную погоду обусловит высокое атмосферное давление. При этом заметных осадков не прогнозируется.

Роман глава Гидрометцентра рассказал, что в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) вновь придут морозы до минус 25 градусов.

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