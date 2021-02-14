Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за непогоды до 22:00 понедельника, 15 февраля.

Как сообщает Гидрометцентр, в столице ожидается гололедица и ветер скоростью до 15 метров в секунду. Отмечается, что в воскресенье, 14 февраля, Московский регион будет находиться в тыловой части циклона.

При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Температура составит от 12 до 17 градусов мороза. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – около 70 процентов.

Во всех округах столицы коммунальщики устраняют последствия сильнейшего с 1973 года снегопада. Водителей призвали не препятствовать работе и отложить поездки на личном транспорте.

По данным метеорологов, в Москве выпало 65 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в городе достигла 40 сантиметров, что стало абсолютным максимумом с начала зимы.