Систему для анализа работы такси планируют запустить до апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В первом квартале текущего года планируют запустить систему для анализа работы такси. Сейчас она тестируется, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Сейчас мы также налаживаем механизм взаимодействия с диспетчерскими службами, Московской административной дорожной инспекцией и другими ведомствами", – говорится в сообщении.
Систему представил заместитель руководителя Дептранса Дмитрий Пронин на седьмом Международном евразийском форуме "Такси" в 2019 году. Это уникальный идентификатор для водителя такси.
С его помощью выход водителей на линию будет контролироваться. При обновлении документов уникальный идентификатор устаревать не будет. Профиль водителя будет подтверждаться через сайт госуслуг.
Ранее в Дептрансе призвали агрегаторы не завышать цены на такси, так как это лишает многих пассажиров доступных поездок.
Цены на такси в Москве выросли из-за снегопада
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