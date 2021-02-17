Автоэксперт призвал россиян откопать машины из сугробов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Водителям посоветовали откопать свои автомобили из сугробов. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.
Эксперт пояснил, что за несколько дней снежный покров на автомобиле может успеть затвердеть. После этого очистить машину будет гораздо сложнее.
"Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент", – предупредил Шапарин.
Кроме того, специалист предостерег от оставления своего транспорта под снегом до более теплых времен. За время стоянки автомобиль могут повредить проезжающие машины.
"Вашу машину может зацепить трактор, который будет убирать снег, или другие участники дорожного движения", – заявил эксперт.
При расчистке машины Шапарин посоветовал в начале освободить место от снега по периметру. После этого стоит очистить от снега и льда стекла.
"Не отбивайте самостоятельно лед от кузова, поскольку это лучший способ поцарапать машину. Вместо этого езжайте на мойку и теплой водой помойте машину, потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло", – заключил специалист.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как завести машину в сильный мороз. По его словам, самая распространенная причина отказа двигателя работать – севшая аккумуляторная батарея. В этом случае он рекомендовал купить небольшое пусковое устройство для аккумулятора или воспользоваться помощью знакомых.
Чтобы снизить риск возникновения проблемы, автоэксперт посоветовал при крайне низких температурах вообще отказаться от поездок, если есть такая возможность. Если машина все-таки нужна, Ломанов рекомендовал вечером перед поездкой хорошо прогреть двигатель, не включая при этом радио и световые приборы.
Эксперт рассказал, почему зимой загораются машины
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