Столичных водителей попросили не создавать помех коммунальной технике при уборке снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городские службы начнут подметание и противогололедную обработку столичных улиц силами спецтехники вечером 16 февраля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В 23:00 городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", – говорится в сообщении.
Там также попросили столичных водителей с пониманием относиться к работе коммунальной техники и не создавать помех при прохождении колонн.
Ранее в столичном Дептрансе призвали водителей пользоваться городским транспортом, а поездки на личных машинах по возможности отложить в связи с новым снегопадом, который начался в Москве вечером вторника. По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова может составить до двух сантиметров.
Трафик на дорогах Москвы вечером составил 9 баллов
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