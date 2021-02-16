Столичных водителей попросили не создавать помех коммунальной технике при уборке снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы начнут подметание и противогололедную обработку столичных улиц силами спецтехники вечером 16 февраля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"В 23:00 городские службы приступят к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят", – говорится в сообщении.

Там также попросили столичных водителей с пониманием относиться к работе коммунальной техники и не создавать помех при прохождении колонн.

Ранее в столичном Дептрансе призвали водителей пользоваться городским транспортом, а поездки на личных машинах по возможности отложить в связи с новым снегопадом, который начался в Москве вечером вторника. По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова может составить до двух сантиметров.