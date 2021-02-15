ЦППК продлит акцию по раздаче горячего чая пассажирам

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) до конца текущей недели продлит акцию по раздаче горячего чая для пассажиров. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

"Всю неделю в часы пик сотрудники компании будут бесплатно предлагать горячий чай пассажирам ж/д станций Одинцово, Мытищи и Железнодорожная в связи с пониженной температурой воздуха", – уточнили в ЦППК.

Акция стартовала на платформах 13 февраля в связи с аномальным похолоданием и снегопадами. С момента запуска инициативы сотрудники компании-перевозчика раздали пассажирам более 100 литров согревающего напитка.

Ранее москвичей предупредили об аномальных утренних морозах на предстоящей неделе. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, речь идет о показателях на уровне минус 20 градусов.

