Москвичей предупредили об аномальных утренних морозах

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на предстоящей неделе в столице ожидаются аномальные холода.

По его словам, отклонение от нормы достигнет 12 градусов, а к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов.

"Утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов. Это нужно иметь в виду", – сказал метеоролог РИА Новости.

Он добавил, что все ночи будут холодными. Так, в понедельник ожидается минус 20–26, а по области до минус 29 градусов. Днем 15 февраля прогнозируется минус 12–15, во вторник – минус 12–14, в среду – около минус 10, добавил Вильфанд.

Столичный Дептранс ранее рекомендовал водителям в понедельник, 15 февраля, пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы техника смогла быстрее устранить последствия трехдневного снегопада.

Как сообщалось, с пятницы в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. По словам метеорологов, это в 1,5-2 раза выше нормы.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

