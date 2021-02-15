Москвичей предупредили об аномальных утренних морозах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на предстоящей неделе в столице ожидаются аномальные холода.
По его словам, отклонение от нормы достигнет 12 градусов, а к утру температура будет опускаться до минус 20 градусов.
"Утром, когда все будут детей в школу провожать, будет минус 20 градусов. Это нужно иметь в виду", – сказал метеоролог РИА Новости.
Он добавил, что все ночи будут холодными. Так, в понедельник ожидается минус 20–26, а по области до минус 29 градусов. Днем 15 февраля прогнозируется минус 12–15, во вторник – минус 12–14, в среду – около минус 10, добавил Вильфанд.
Столичный Дептранс ранее рекомендовал водителям в понедельник, 15 февраля, пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы техника смогла быстрее устранить последствия трехдневного снегопада.
Как сообщалось, с пятницы в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров. По словам метеорологов, это в 1,5-2 раза выше нормы.
Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Метеоролог рассказал о погоде после снегопада
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: