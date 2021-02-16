В Москве водителей призвали отложить поездки из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новый снегопад начался в Москве вечером вторника, 16 февраля. В Дептрансе призвали водителей пользоваться городским транспортом, а поездки на личных машинах по возможности отложить.
По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова может составить до 2 сантиметров.
В комплексе городского хозяйства уточнили, что на улицы города выведут специализированную технику. Дороги подметут, после чего поверхности обработают противогололедным материалом.
На данный момент загруженность столичных магистралей оценивается в девять баллов. Заторы образовались на вылетных магистралях, а также местами на участках внешней и внутренней стороны МКАД.
Наиболее сложная дорожная ситуация сложилась в районе Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец. Затруднения есть и в районе шоссе Энтузиастов. Загруженность, по данным столичного департамента транспорта, снизится после 20:30.
Ранее в Дептрансе призвали агрегаторы служб такси не завышать цены на услуги в связи с непогодой в Москве. Из-за сложной дорожной ситуации и снегопадов стоимость поездок выросла в 2 – 3 раза.
"Атмосфера": москвичей предупредили о метели
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