Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

08:01

Загруженность столичных дорог вечером во вторник может достичь 9 баллов

транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве вечером во вторник ожидаются заторы до 9 баллов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Утром и днем специалисты прогнозируют загруженность дорог в 5 – 6 баллов. По их словам, на интенсивность движения большое влияние оказывают ДТП и ремонтные работы.

"Есть внезапные сложности на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. Три машины столкнулись при заезде на Хорошевскую эстакаду в левой полосе, для проезда остались свободны только два ряда. Также на Липецкой улице в сторону центра образовался еще один затор. Две полосы из трех перекрыты из-за аварии с "Газелью" на Царицынском путепроводе. Транспорт объезжает ДТП по крайней правой полосе", – говорится в сообщении.

Общая длина заторов на дорогах города – 93 километра.

Ранее столичных водителей призывали пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий.

Движение в Москве затруднено до 7 баллов

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать