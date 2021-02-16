Загруженность столичных дорог вечером во вторник может достичь 9 баллов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве вечером во вторник ожидаются заторы до 9 баллов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Утром и днем специалисты прогнозируют загруженность дорог в 5 – 6 баллов. По их словам, на интенсивность движения большое влияние оказывают ДТП и ремонтные работы.

"Есть внезапные сложности на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. Три машины столкнулись при заезде на Хорошевскую эстакаду в левой полосе, для проезда остались свободны только два ряда. Также на Липецкой улице в сторону центра образовался еще один затор. Две полосы из трех перекрыты из-за аварии с "Газелью" на Царицынском путепроводе. Транспорт объезжает ДТП по крайней правой полосе", – говорится в сообщении.

Общая длина заторов на дорогах города – 93 километра.

Ранее столичных водителей призывали пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий.