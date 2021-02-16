Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршруты общественного транспорта восстановили в районе метро "Китай-город". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Ранее движение транспорта было затруднено из-за обрушения строительных лесов. В районе метро "Китай-город" были временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.

Строительные леса обрушились в Лубянском проезде в понедельник днем. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.