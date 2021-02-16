Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей предупредили об ухудшении видимости на МКАД в районе Бесединского моста. Об этом пишет пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что причиной сильного ограничения видимости стал туман.

"На 19 километре МКАД <...> видимость сильно ограничена", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В пресс-службе ведомства также попросили водителей быть внимательными на дорогах.

Ранее в Дептрансе предупредили об изменении ночных маршрутов наземного транспорта в районе метро "Китай-город". Сообщалось, что автобусы и электробусы № н1, н2, н3, н6, н9, м10, н11 и н12 будут следовать до метро "Лубянка".