В Дептрансе назвали предварительную причину ДТП на Тверской

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Виновником аварии, которая произошла на Тверской улице, мог стать водитель автомобиля Genesis, который выехал на полосу встречного движения. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Предварительно вина автомобиля Genesis, который выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали два человека. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадавших госпитализировали.

Авария произошла на Тверской улице у дома 9. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

