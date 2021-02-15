В Дептрансе назвали предварительную причину ДТП на Тверской

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Виновником аварии, которая произошла на Тверской улице, мог стать водитель автомобиля Genesis, который выехал на полосу встречного движения. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
"Предварительно вина автомобиля Genesis, который выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аварии пострадали два человека. По данным столичной Госавтоинспекции, пострадавших госпитализировали.
Авария произошла на Тверской улице у дома 9. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.
Массовое ДТП произошло на Тверской улице