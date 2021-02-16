Ночные маршруты наземного транспорта временно изменены в районе метро "Китай-город"

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Ночные маршруты наземного транспорта в районе метро "Китай-город" были временно изменены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Автобусы и электробусы № н1, н2, н3, н6, н9, м10, н11 и н12 вместо метро "Китай-город" будут ходить до метро "Лубянка", – уточнили в Telegram-канале Дептранса.

Там отметили, что указанные изменения будут действовать до снятия ограничений на движение транспорта.

Ранее в Лубянском проезде обрушились строительные леса. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы столицы.

В результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован.

В районе места обрушения были введены ограничения на работу общественного транспорта. В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158 и 904. Помимо этого, скорректирован порядок проезда электробуса № 38.