Правительство РФ внесло велосипеды в перечень товаров обязательной маркировки

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Правительство РФ скорректировало перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. В него внесены велосипеды, как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) <...> – 1 сентября 2021 года", – указано в документе.

Уточняется также, что маркировка вводится для велосипедных рам.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил провести в стране эксперименты по маркировке воды, пива и слабоалкогольных напитков. Он должен быть проведен до апреля 2021 года.

