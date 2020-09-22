В России введут обязательную маркировку ювелирной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве финансов РФ рассказали о запуске эксперимента по маркировке ювелирной продукции в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе", – рассказали в ведомстве.

С 1 января 2021 года маркировка для ювелирных изделий станет обязательной, а уже с 1 июля вводится полный запрет продукции без соответствующих документов.

"Ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли", – отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

В августе СМИ сообщили, что Госдума может рассмотреть законопроект об обязательной маркировке домашних животных. Владельцам питомцев разрешат самостоятельно выбирать чипы и иные способы пометить животное.

