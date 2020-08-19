В Минпромторге подготовили проект постановления о сроках маркировки молочной продукции

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В Минпромторге подготовили проект постановления о сроках введения маркировки молочной продукции. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в проекте, маркировка для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток должна быть запущена с 20 января 2021 года. При этом для молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром маркировка станет обязательной с 1 июля следующего года.

Кроме того, с 1 октября 2021 года маркировку планируется ввести для пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира, а также прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок

В документе также отмечается, что для крестьянских хозяйств, самостоятельно осуществляющих розничную продажу собственной молочной продукции введение маркировки должно быть отложено до 1 октября 2022 года.

15 июля 2019 года в России начался эксперимент по маркировке молочной продукции. В ходе проекта цифровой двухмерный код Data Matrix наносился лишь на отдельные категории продуктов.