Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в силу с 1 июля

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Обязательная маркировка лекарств и обуви в России вступает в силу с 1 июля, сообщает ТАСС.
С этого дня наступает запрет на производство и импорт немаркированных лекарств. Кроме того, обязательной становится передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки. В то же время продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, разрешается до окончания срока их годности.
Что касается обуви, то их маркировка также вводится в несколько этапов. Нереализованные до 1 июля остатки обуви должны быть промаркированы до 1 сентября. Импортируемая же обувь, ввезенная после 1 июля, но приобретенная до этой даты, должна быть промаркирована до 1 августа.
По словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, для бизнеса маркировка – это возможность защиты бренда. Он отметил, что система маркировки – это элемент цифровой экономики. Что же касается покупателя, то он получает возможность мгновенной проверки легальности товаров с помощью приложения "Честный знак", отметил он.
Евтухов добавил, что за счет улучшения позиций легальных компаний маркировка не приведет к росту цен для покупателей.
Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли разрабатывает законопроект, в котором ответственность за поддельную маркировку будут назначать по нормам Уголовного кодекса.
В перечень продукции, которой коснутся новые нормы, включены парфюмерия, сигареты, обувь, шины, отдельные виды одежды и белья, фотооборудование и все товары, ранее попавшие в список обязательной идентификации.
В качестве возможной меры наказания в Минпромторге рассматривают штрафы. Их градация не определена, но уже точно известно, что лишение свободы производителей поддельной маркировки применяться не будет.
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