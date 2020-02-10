За подделку маркировки предлагают наказывать по УК

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Министерство промышленности и торговли разрабатывает законопроект, в котором ответственность за поддельную маркировку будут наказывать по нормам Уголовного кодекса. Об этом сообщает газета "Известия".
В перечень продукции, которой коснутся новые нормы, включены парфюмерия, сигареты, обувь, шины, отдельные виды одежды и белья, фотооборудование и все товары, ранее попавшие в список обязательной идентификации.
Законопроект "О внесении изменений в УК РФ" предусматривает создание новой статьи УК РФ 327.3 и поправки к статье 171.1. Во втором случае речь идет о регламентировании норм наказания за нарушения по цифровой экономике.
В качестве возможной меры наказания в Минпромторге рассматривают штрафы. Их градация не определена, но уже точно известно, что лишение свободы производителей поддельной маркировки применяться не будет.
Перспективы закона оцениваются достаточно высоко, поскольку в России проблема с подделками является действительно значительной.
"Если речь идет о борьбе с подделками, то его нужно принимать. Этот закон будет выгоден и гражданам, и бизнесу, так как он заинтересован в качестве и репутации своего товара", – заявил первый зампред фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Альдаби Шхагошев.
Есть и те, кто считает поправки избыточной мерой.
"На мой взгляд, это излишне, это не настолько серьезное нарушение. Просто эта цифровая маркировка, видимо, не приживается в России и не оправдывает себя, отсюда и драконовские меры", – высказался зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов.
Действующий закон об обязательной маркировке определенных товаров был введен в России с 2019 года. В дальнейшем данную систему планируют распространить на все категории – дедлайн установлен на 2024 год. Более того, сертификационная система станет единой для России и ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что московский завод "Карат", известный как производитель плавленных сырков, может перенести часть своего производства из России в Белоруссию. Такое решение, как заявил гендиректор предприятия Евгений Гребнев, вызвано тем, что не все линии завода можно адекватно перестроить для нанесения маркировки.
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