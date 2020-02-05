Завод "Карат" может перенести часть производства из России

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Московский завод "Карат", известный как производитель плавленных сырков "Дружба" и "Янтарь", может перенести часть производства из России в Белоруссию. На такие действия руководство предприятия может пойти из-за введения в РФ обязательной маркировки молочной продукции, сообщает РБК.

Новые правила вступят в силу с 1 июня 2020 года. Эксперимент, в котором были задействованы маркировочные коды Data Matrix, стартовал в России с 15 июля 2019 года. Он был запущен как альтернатива системе "Меркурий". На данный момент производители выступают против одновременного введения двух систем.

Что касается "Карата", то гендиректор завода Евгений Гребнев заметил, что оборудование для нанесения маркировки не получится установить на всех производствах. 14 линий завода необходимо доукомплектовывать, а на 2 места в производственном цехе нет. Кроме того, маркировка потребует дополнительных инвестиций.

По словам представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), производителям разрешат использовать три формата маркировки – печать кодов в типографии, наклеивание этикеток на готовую продукцию и печать кодов непосредственно на производстве. Первые два способа при этом потребуют минимальных инвестиций.

О неготовности отрасли к введению обязательной маркировки заявили и другие представители отрасли. Преимущественно производители говорят о подорожании продукции и технологических трудностях. По итогам совещания в Минсельхозе было решено более подробно проработать механизм. Например, в сфере экотоваров данное изменение уже разработали.

