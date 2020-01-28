Эксперт прокомментировал возможное повышение цен на молочные и мясные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин прокомментировал Москве 24 возможный рост цен на молочные и мясные продукты, а также на гречку и товары с добавлением пальмового масла.

По его словам, потребителям не стоит пугаться резкого роста цен, так как предпосылок для этого пока не наблюдается.

"Круглый год у нас повышаются цены на сырье, газ, электричество, но поскольку это регулируемые тарифы, они повышаются наравне с инфляцией. А поскольку в прошлом году инфляция была рекордно низкая, а планируется еще ниже, то какие скачки на десятки процентов, откуда", – сомневается эксперт.



Владимир Ионкин заместитель исполнительного директора АКОРТ Цены в магазинах ориентируются на производителей продукции, но пытаются их маржинально сдерживать, потому что спрос ограничен. Можно на мясо задрать ценник в 10 раз, но кто его тогда покупать будет. Нужно соотносить платежеспособность потребителей с ценами на полке. Я пока не вижу каких-то причин, которые могут скачкообразно произвести рост цен.

Кроме того, из-за довольно теплой зимы у сельхозпроизводителей не должно быть проблем с урожаем и содержанием животных.

"Сельское хозяйство обычно от погоды очень зависит, но пока сложно строить прогнозы. Зиму почти пережили, особо отапливать помещения с животными не надо, можно даже кое-где травку пощипать животным", – добавил собеседник Москвы 24.

Цены на мясные и молочные продукты могут вырасти

Ранее Аналитический центр при правительстве РФ спрогнозировал подорожание мясной и молочной продукции на 10-12% в текущем году. Рост цен на продукцию связывают с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. При этом эксперты предполагают, что из мяса подорожает только говядина в среднем на 5%.

Также с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что также может отразиться на ценах для покупателей. А из-за повышения НДС на пальмовое масло в прошлом году цены на шоколад, вафли, печенье, картофельные чипсы могут вырасти на 5-7 процентов. Кроме того, возможно подорожание в магазинах гречки на 5-6 процентов – рост цен связывают с сокращением посевов гречихи.

В 2020 году может подорожать также хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной муки. Цены могут вырасти на 6,5-7 процентов за год из-за плохого урожая в этом сезоне и исторически низких запасов ржи. Среди весомых причин, которые повлияют на конечную стоимость продукта, эксперты называют подорожание ЖКХ, логистики и упаковки.