Эксперт прокомментировал возможное повышение цен на молочные и мясные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин прокомментировал Москве 24 возможный рост цен на молочные и мясные продукты, а также на гречку и товары с добавлением пальмового масла.
По его словам, потребителям не стоит пугаться резкого роста цен, так как предпосылок для этого пока не наблюдается.
"Круглый год у нас повышаются цены на сырье, газ, электричество, но поскольку это регулируемые тарифы, они повышаются наравне с инфляцией. А поскольку в прошлом году инфляция была рекордно низкая, а планируется еще ниже, то какие скачки на десятки процентов, откуда", – сомневается эксперт.
Кроме того, из-за довольно теплой зимы у сельхозпроизводителей не должно быть проблем с урожаем и содержанием животных.
"Сельское хозяйство обычно от погоды очень зависит, но пока сложно строить прогнозы. Зиму почти пережили, особо отапливать помещения с животными не надо, можно даже кое-где травку пощипать животным", – добавил собеседник Москвы 24.
Цены на мясные и молочные продукты могут вырасти
Ранее Аналитический центр при правительстве РФ спрогнозировал подорожание мясной и молочной продукции на 10-12% в текущем году. Рост цен на продукцию связывают с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. При этом эксперты предполагают, что из мяса подорожает только говядина в среднем на 5%.
Также с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что также может отразиться на ценах для покупателей. А из-за повышения НДС на пальмовое масло в прошлом году цены на шоколад, вафли, печенье, картофельные чипсы могут вырасти на 5-7 процентов. Кроме того, возможно подорожание в магазинах гречки на 5-6 процентов – рост цен связывают с сокращением посевов гречихи.
В 2020 году может подорожать также хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной муки. Цены могут вырасти на 6,5-7 процентов за год из-за плохого урожая в этом сезоне и исторически низких запасов ржи. Среди весомых причин, которые повлияют на конечную стоимость продукта, эксперты называют подорожание ЖКХ, логистики и упаковки.
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