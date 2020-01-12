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Экономика

13:24

В России может подорожать черный хлеб

экономика

В России подорожает самый востребованный хлеб

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной муки в 2020 году может вырасти. Фактором для возможного подорожания послужили плохой урожай и исторически низкие запасы, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

По данным Минсельхоза, урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Так, по оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 миллиона тонн. По мнению руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Минсельхоза Рудольфа Булавина, в ближайший месяц рост цены на рожь может составить 500–700 рублей за тонну.

В свою очередь, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон спрогнозировал, что рост цен на изделия из ржаной муки составит 6,5–7 процентов за год. Среди весомых причин, которые повлияют на конечную стоимость продукта, эксперт назвал подорожание ЖКХ, логистики и упаковки.

Ранее сообщалось, что за пять лет баранки в России подорожали на 40%. На рост стоимости продукции влияет повышение цены ингредиентов и колебания валютного курса.

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