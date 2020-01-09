За пять лет баранки в России подорожали почти в два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За пять лет баранки в России подорожали на 40%. На рост стоимости продукции влияет повышение цены ингредиентов и колебания валютного курса. Об этом сообщает портал News.ru.

Согласно данным Росстата, в 2014 году стоимость одного килограмма баранок составляла в среднем 104 рубля, а в минувшем году – уже 145 рублей. Килограмм баранок дороже всего обойдется жителям Чукотки (334,37 рубля). Высокие цены фиксируются в Камчатском крае (283,37 рубля) и Ненецком автономном округе (247,49 рубля). Дешевле всего эта продукция стоит в Ингушетии (92,18 рубля).

Как объяснил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка Андрей Карпов, за последние годы подорожали почти все продукты питания. Цены зависят и от курса рубля по отношению к валютной корзине.

"Даже если все ингредиенты российского производства, то оборудование может быть импортным, и закупка нового оборудования меняет себестоимость продукта", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать мясо курицы и отказываться от говядины и свинины. По мнению аналитиков, куриное мясо является самым доступным по цене.

