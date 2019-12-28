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Общество

20:48

Путин подписал закон об обязательной маркировке лекарств в РФ с 1 июля 2020 года

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому норма об обязательной маркировке медицинских препаратов вступит в силу с 1 июля 2020 года, а не с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, производителей лекарств обяжут обязательно их маркировать. Кроме того, с 1 июля 2020 года вся необходимая информация о медицинских препаратах будет вноситься в систему мониторинга их движения.

Норма предусматривает, что лекарства против таких болезней как гемофилия, муковисцидоз и ряд других, а также препараты, произведенные до установленного законом срока, могут храниться, перевозиться и реализовываться без маркировки вплоть до истечения срока годности.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что мониторинг готовности аптечных организаций к переходу на систему маркировки выявил негативные результаты. Большинство подобных компаний не успеют подготовиться к 1 января. С этим, в частности, и связан перенос старта новой программы.

В 2020 году в России также вступит в силу закон, регулирующий маркировку органических и экотоваров. Тренд на здоровый образ жизни набирает популярность в России, однако далеко не всегда товары, промаркированные соответствующим образом, в действительности оказываются экологичными или даже полезными.

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