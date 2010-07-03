Производителей обяжут подтверждать маркировки на экотоварах

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Тренд на здоровый образ жизни и правильное питание набирает популярность в стране. Россияне все чаще делают выбор в пользу экопродуктов, однако далеко не все товары с такой маркировкой на самом деле органически чистые и полезные для здоровья.
Сейчас более 90% продукции, которая позиционируется как "эко", "био" и "органик", таковой не является. В связи с этим в стране вводится запрет на гринвошинг – форму маркетинга, когда производители вводят покупателей в заблуждение по поводу полезности продуктов.
Закон, регулирующий маркировку органических и экотоваров, вступит в силу с начала следующего года, напоминают в пресс-службе Роскачества. Документ вводит четкое определение такой продукции, требования по ее производству и нормы контроля.
Пока в России идет переходный период на новые правила, производителям запрещено наносить подобную маркировку на товар. За подделку таких обозначений предусмотрены штрафы от 10 до 100 тысяч рублей.
В законе четко разделяются понятия "органический и "экологически чистый". В отличие от органической продукции при производстве экопродуктов допускается использование группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений, пестицидов, кормовых и пищевых добавок.
Также Роскачество разрабатывает шесть национальных "зеленых" стандартов производства продуктов и товаров – удобрений, лекарств, косметики, которые наносят минимальный вред окружающей среде.
Ранее депутат Мосгордумы призвал своих коллег отказаться от воды в пластиковых бутылках, так как это наносит серьезный вред экологии. На одном из заседаний он заявил, что в течение недели не пользуется пластиком и порекомендовал коллегам последовать его примеру.
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