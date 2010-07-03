Депутат Мосгордумы призвал коллег отказаться от воды в пластиковых бутылках

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Депутат Московской городской думы призвал своих коллег отказаться от воды в пластиковых бутылках.

Законодатель обратил внимание участников заседания комиссий Мосгордумы по экологической политике и по городскому хозяйству на то, что у них на столах находится пластик. "Я принципиально уже неделю отказался от пластика и рекомендую всем нам сделать то же самое", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что на заседании решался вопрос о сокращении использования пластика, при этом у всех сидящих в зале были пластиковые бутылки с водой. "Надо начинать с себя", – заключил депутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов оценил идею Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты. По его мнению, человечество откажется от производства пластика, поскольку он сильно вредит окружающей среде.

Напомним, Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В будущем их хотят запретить полностью.

