Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:43

Депутат Мосгордумы призвал коллег отказаться от воды в пластиковых бутылках

город экология

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

Депутат Московской городской думы призвал своих коллег отказаться от воды в пластиковых бутылках.

Законодатель обратил внимание участников заседания комиссий Мосгордумы по экологической политике и по городскому хозяйству на то, что у них на столах находится пластик. "Я принципиально уже неделю отказался от пластика и рекомендую всем нам сделать то же самое", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что на заседании решался вопрос о сокращении использования пластика, при этом у всех сидящих в зале были пластиковые бутылки с водой. "Надо начинать с себя", – заключил депутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов оценил идею Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты. По его мнению, человечество откажется от производства пластика, поскольку он сильно вредит окружающей среде.

Напомним, Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В будущем их хотят запретить полностью.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика