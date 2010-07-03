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Общество

16:16

В Госдуме оценили предложение запретить пластиковые пакеты

общество экология

Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов оценил идею Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

По его мнению, человечество откажется от производства пластика, поскольку он сильно вредит окружающей среде.

"Мы понимаем, какие существуют проблемы в мире: континент, который образовался между Индией и Африкой из пластиковых бутылок и стаканчиков. Это общемировой тренд, который приведет к тому, что человечество откажется от одноразовой пластиковой посуды и найдет более современные средства упаковки", – цитирует депутата RT.

Он добавил, что нужно внедрять лучшие доступные технологии и практики, зарекомендовавшие себя в других странах. Для реализации инициативы необходима дорожная карта, уточнил Черкасов.

Роспотребнадзор подготовил законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В будущем их хотят запретить полностью.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ одобрили предложение. В ведомстве считают, что это снизит степень отрицательного воздействия на окружающую среду. Изначально с инициативой о полном запрете пластиковых пакетов в магазинах выступал Совет по правам человека при президенте РФ.

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